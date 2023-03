2023 niveau jeu a plutôt bien commencé et il semblerait que ça va continuer.Du coup c'est quoi vos prochains jeux que vous pensez acheter ?Niveau hardwares peu être ?Perso en jeu : là je viens d'avoir, RE4, ensuite Jedi Survivor, Zelda et FF16.Cet été peu être SF6. Diablo 4 est cool pour avoir testé la bêta. A voir après ça.En hardware que dalle.Mais y a vraiment pas mal de jeux, donc certains ça sera pour plus tard.