Allociné

On déguste alors le film comme on jouit d’une comédie musicale, chaque coup marquant le rythme d’un frénétique opéra. Fait rare dans l’action contemporaine, c’est au tournage que se joue la réussite de l’entreprise et non au montage : on n’est jamais perdu, tout est lisible, les scènes s’allongent et s’étoffent.Un spectacle généreux, épique, résolument jouissif.Dans « John Wick : Chapitre 4 » de Chad Stahelski, Keanu Reeves pousse encore plus loin les limites du cinéma d’action.En plus d'être plus grand et plus fou, John Wick 4 a la bonne idée de faire Table rase de sa mythologie, à laquelle il colle symboliquement une balle entre les deux yeux.Une claque en pleine poire ! L'épisode le plus fou, le plus spectaculaire et le plus ambitieux de la saga. Avec près de 3 heures de folie furieuse, John Wick Chapitre 4 va faire date dans l'histoire du cinéma d'action. Jubilatoire et gourmand et dopé par un final parisien dantesque.En l'espace d'une dizaine d'années, Stahelski (ancien cascadeur hollywoodien passé à la réalisation et qui régla les cascades de Reeves sur Matrix), est parvenu à créer une nouvelle légende du cinéma d'action. Son nom est John Wick. On n'est pas près de l'oublier...Le ressassement, l’essoufflement, l’inaboutissement deviennent les symptômes d’une douleur intime, sentiment secret d’une œuvre, faussement superficielle peut-être, pleine de bruit et fureur.Le film insiste encore davantage sur la dimension crépusculaire de son anti-héros. L’opus n’est pas exempt de défauts, mais il fournira sans problème leur dose d’adrénaline aux amateurs d’action.Non sans quelques longueurs superflues, ce quatrième volet déroule un programme et une mise en scène toujours aussi inventifs et maîtrisés. Et s’il ne déroge pas aux codes établis par ses aînés, il surprend néanmoins en laissant poindre une émotion jusqu’ici prudente.Ce qui accroche dans John Wick, ce n’est pas l’action en tant que telle, mais l’effet paradoxal de stase qu’elle produit, l’espèce d’apothéose zen dans la violence.Le spectacle qui se joue là est résolument l’un des plus originaux du cinéma contemporain, dernière étape avant quelque chose d’autre de la mutation de tout l’entertainment américain en spectacle d’action : le cinéma «CrossFit». Un cinéma qu’on pourrait juger vain si la question du corps ne faisait à ce point défaut partout ailleurs dans le blockbuster supervirtualisé ; et s’il ne réfléchissait pas aussi brillamment à son statut de cinéma monstre.La saga portée par Keanu Reeves, plus christique que jamais, arrive encore à se surpasser.Un film virtuose qui va enchanter les fans, mais que les néophytes trouveront sans doute trop long (près de trois heures).La saga John Wick n’a plus grand-chose à raconter. Mais… Deux éléments majeurs quand même. La présence de Donnie Yen (...). Une seconde partie parisienne proprement hallucinante.Dans John Wick : chapitre 4, tous les ingrédients sont bien là et la mayonnaise prend assurément, mais impossible d'ignorer ce je-ne-sais-quoi de légère déception. Pas grand-chose, mais tout de même…Avec cette chapelle Sixtine de la baston, le réalisateur et ex-cascadeur Chad Stahelski signe un solde de tout compte en forme d’apothéose.Ce n’est même pas un nanar, c’est juste débile.