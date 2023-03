S'adressant à Famitsu suite a la sortie de Bayonetta Origins, Kamiya a déclaré que Platinum avait discuté de ses plans pour la série en interne, mais qu'ils n'avaient pas été pour l'heure officiellement approuvés par Nintendo ."Nous aimerions élargir le monde de la série avec une nouvelle collection de jeux. Nous travaillons actuellement dans ce sens, et Tinari-san (directeur de Bayonetta Origins) et moi avons discuté de ce que nous aimerions faire ensuite. Nous n'en avons pas encore parlé avec Nintendo.Makoto Okazaki, qui est le producteur de la série Bayonetta du côté de Nintendo a ajouté : "Nous n'avons actuellement rien de concret à partager avec vous sur l'avenir de la série, mais personnellement, je ne crois pas que ce soit la fin de Bayonetta. J'aimerais d'abord entendre les pensées et les opinions des joueurs qui ont joué à Bayonetta Origins, puis envisager l'avenir de la série."Tinari Abibi reprend : "Ce que je voudrais dire aux fans, c'est que même si le gameplay est totalement différent dans ce jeu, l'équipe a mis beaucoup d'amour dedans et j'espère que vous apprécierez tous les nouvelles fonctionnalités que nous avons développé. Je recommande également ce jeu aux joueurs qui n'ont jamais joué à un jeu Bayonetta auparavant, car il s'agit d'un jeu très unique.Honnêtement, ce jeu peut être difficile à prendre en main au début, mais j'invite tous les joueurs à le faire. L'expérience que vous aurez après vous être habitué au gameplay est phénoménale. Pour rendre le jeu plus accessible aux nouveaux joueurs, nous avons une variété d'options qui permettent aux joueurs de tous niveaux de terminer le jeu, comme l'invulnérabilité."