Avant la publication de leur numéro demain, Famitsu a publié un aperçu des informations sur Ys X Nordics. Les scans sont malheureusement pour l'heure de mauvaise qualité, il faudra attendre demain.- L'artiste derrière le rendu d'Adol, toi8, a travaillé sur Tokyo Mirage Sessions ♯FE et I Am Setsuna.- Des concepts de Ys Seven inutilisés ont été repris.-Ys X Nordics offrira aux joueurs une liberté d'exploration considérable permettant des voyages en bateau avec un équipage recrutable et des combats navals.Ys X Nordics sortira cette année au Japon sur PS5, PS4 et Switch.