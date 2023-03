Date de sortie 17 Mars 2023



Date de sortie 17 Mars 2023

JVC

Gamergen

Gamewave

Si le titre s'est fait discret jusque-là, Bayonetta Origins a pourtant tout ce qu'il faut pour être l'une des bonnes exclusivités de la Nintendo Switch en 2023. Grâce à sa direction artistique de toute beauté inspirée des livres de contes, le titre profite d'un charme visuel fou renforcé par ses animations soignées. Loin de n'être qu'une belle carte postale, la dernière production de Platinum Games proposeaussi original qu'efficace, autant pour l'exploration que pour les combats. Tout cela permet de profiter d'une progression fluide et agréable qui n'est pas sans rappeler les codes des jeux d'aventure de Nintendo. Pour toutes ces raisons, Bayonetta Origins s'annonce comme un projet excitant de la Switch dont on a hâte de mettre les mains sur la version finale le 17 mars prochain.Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est une production vraiment originale qui arrive à nous tenir en haleine, malgré sa linéarité. Proposer l’enfance de Bayonneta sous la forme d’un conte est une idée de génie qui nous enivre sans difficulté. Et vous l’aurez compris, la prise en main est étrange, légèrement captivante, mais risque de ne pas plaire à tout le monde. Le jeu s’oriente plus vers quelque chose de spirituel et ingénieux, plutôt qu’un beat’em up sanguinaire et satirique. Pour le coup, nous sommes curieux de voir la suite...Loin des standards de la série, Bayonetta Origins a tout pour proposer une alternative intéressante pour les fans de la sorcière, sans pour autant la normaliser. L'histoire narrée sous fond d'aquarelle rend l'ensemble plus chatoyant sans perdre de vue une histoire polysentimentale.Avec un démarrage en douceur pour une mise en abime progressive liée à la jeunesse de Cereza, il ne faudrait pas que le titre se perdre en explication et sensibilisations pouvant ralentir la globalité. Néanmoins, l'histoire est tout aussi prenante que bien racontée.Bien que le pari soit risqué et novateur, nous sommes enthousiastes quant à l'évolution de l'ensemble au cours des chapitres à venir et espérons une montée en puissance progressive.