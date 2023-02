Nouveau top et cette fois je vais vous parler de 10 jeux que vous connaissez peut être pas car ils sont assez méconnu. Certains plus que d'autre quand même.10)- Sorti en 2009 sur Wii, Deadly Creatures vous fait incarner une araignée et un scorpion dans un genre de beat them all ou vous devrez affrontez d'autre insectes, mais aussi des boss comme un serpent, Le tout dans des environnements désertique. Le jeu a été plutôt bien noté à sa sortie, soulignant l'originalité du titre.9)- La licence Tak n'est clairement pas la plus connue du "défunt" THQ. Je possède toujours ce jeu et je l'ai bien aimé. Vous incarner Tak, un jeune garçon qui doit arrêter un méchant shaman dans des environnements principalement de jungle. Le jeu était assez joli pour sa sortie en 2005 et était mine de rien assez corsé sur certains passages. La transformation en animal était bien sympa, il yavais beaucoup de niveaux différents et ils étaient assez variés.8 ) Mushroom Man The Spore Wars [/g]- Alors lui, je doute sincèrement que vous connaissez et si c'est le cas bah bravo ! C'est un jeu d'action plate forme dans lequel vous incarner un champignon humanoïde dans des environnements forestiés mais pas que. Vu votre apparence vulnérable, vous aurez affaire à tout plein de prédateur pas franchement commode, heureusement le champignon aura plus d'un tour dans sa besace et pourra fabriquer des armes pour se défendre !7)Jeu de plateforme sorti sur Gamecube en 2005, vous incarner Ty, un tigre de Tasmanie comme le titre l'indique et vous devez aider votre tribu kidnappé par un Casoar. Vous aurez pour cela différent boomerang à votre disposition pour vous aider, dont des boomerang de feu !6)Évidemment, tout le monde connaît Godzilla mais ce jeu ? Pas sûr. Jeu de baston de Infograme dans lequel les kaïjus se mettent joyeusement sur la gueule ! Godzilla, Rodan, Anguirus, King Ghidora etc... La destruction des décors étaient plutôt bien foutu pour l'époque et le jeu était assez défouloir. Dommage que le contenu était rachitique et le jeu solo sans trop d'intérêt.5)- Celui là, vous devriez le connaître un peu plus que les autres car il avait fait pas mal de bruit à sa sortie. Développer par High Voltage Software, studio qui a fermer ses portes il me semble. FPS dans lequel vous diriger Michael Ford, qui doit lutter contre une invasion extraterrestre, et qui viennent par des portails appeler "Conduit" qui donne son titre au jeu. La campagne était sympa bien qu'un peu courte mais ce qui était surtout un gros + c'était son mode multi vraiment fun avec pas mal de mode différent pour s'amuser. Et les joueurs Wii avait clairement la dalle de FPS multijoueur il faut bien le dire. Une suite, Conduit 2 était sorti quelques années après, mais n'a pas du tout marcher, ce qui a entraîner la fermeture du studio.4)- Tout le monde connaît Rare mais ce jeu là ne fait clairement pas parti des plus connus du studio, pas comme un Sf Adventures ou un Conker par exemple. Dans ce jeu d'action aventure, vous incarner un gamin qui doit aider sa dulcinée kidnappée par des zombies et autre fantômes dans un titre qui parodie les films.d'horreur. Malheureusement, le titre s'est avéré être un four monumental, je sais même si il a eu une suite mais il me semble pas.3)J'ai entendu parler de ce jeu uniquement parce que j'avais la démonstration dans un paquet de céréale. Sinon, j'en aurai même pas connu l'existence. C'est un Point N Click dans lequel on incarne Sam qui se retrouve teleporte dans un monde étrange où les confiseries et autre friandise sont vos ennemis... Oui, bon pourquoi pas après tout.2)Dans ce jeu d'action beat them all "gore" pour l'époque. Vous incarner un petit alien jaune venu sur terre pour massacrer des policiers ou autres humains. Ce jeu pour ceux qui connaissent avait la particularité d'être très très difficile, et où chaque projectile était synonyme de mort. Il fallait tout esquiver dans ce jeu qui allait à 100 à l'heure et où le fun était quand même bien présent. J'aurai franchement aimé l'avoir sur la PS2...1)- Ça parlera sûrement au amateurs de Point N Click car mine de rien il.avait quand même fait parler de lui, surtout avec le 9 de Gamekult. Sorti en 2015, ce PNC horrifique avait une ambiance incroyable et des décors tout simplement magnifique et glauque. Le jeu était assez adulte avec des séquences parfois franchement choquante. Je n'en dis pas plus si jamais vous êtes intéressé par ce titre, car il vaut le coup d'être fait.Voilà, j'espère que ce top de jeu "méconnu" vous aura plu et si j'ai donné à certains d'entre vous l'envie d'en découvrir plus sur certains jeux, alors j'en suis doublement raviParmi cette liste de 10 jeux, lesquels connaissez vous vraiment ? Et sans tricher svp xD