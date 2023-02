... dans l'affaire Activision. D’après les informations rapportées par Axios, les propos tenus par Sony se réfèrent à la demande faite par Microsoft il y a quelques temps. En effet, le groupe américain a demandé à Sony s’il était possible d’accéder à des dossiers confidentiels (notamment les évaluations de performance) qui soutiendraient leur argumentaire face aux autorités antitrust. Suite à cela, Sony à déclaré ceci dans une motion déposée auprès du tribunal : "La demande de Microsoft d’évaluation des performances des dirigeants de SIE est un harcèlement évident Même dans les affaires d’emploi, les tribunaux exigent une démonstration spécifique de la pertinence avant de demander la production de dossiers personnels. Il ne s’agit pas d’une affaire d’emploi." Depuis Kotaku a partagé les propos du juge D. Michael Chappell a donné raison à Sony en déclarant : « SIE a démontré une bonne cause pour le soulagement demandé. »

posted the 02/11/2023 at 08:46 AM by effect