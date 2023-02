Jeux Vidéo

PSVR2 / PlayStation VR2 : Pourquoi des lentilles de Fresnel ?

par Laurent Ganne

https://www.vrplayer.fr/psvr2-lentilles-de-fresnel/







La dernière vidéo du Youtuber Nathie aura peut-être semé un peu de troubles au sujet du choix des lentilles de Fresnel sur le PlayStation VR2. En effet, le Youtuber dit clairement que « Sony ruine totalement le potentiel des ses beaux panneaux OLED en utilisant des lentilles de Fresnel dépassées ». La tendance actuelle tend à équiper les nouveaux casques VR de lentilles Pancake… Le choix de Sony est-il vraiment si mauvais ?



Vous allez peut-être rencontrer de longs débats, sur des Forums, de personnes qui vont se « fighter » sur les différentes fiches techniques de plusieurs casques VR… Afin de prouver qu’ils ont raison, ils vont sans doute aller chercher un point de la fiche technique du PSVR2 qui fait moins bien qu’un autre casque… C’est donc l’occasion pour nous de vous donner notre avis sur le sujet du match Pancake VS Fresnel …







PlayStation VR2 : Les Lentilles de Fresnel



Si vous connaissez un peu la VR, vous ne pouvez pas ne jamais avoir entendu parler des lentilles de Fresnel. Elles équipent une très grande majorité de casque VR comme le HTC VIVE, le STARVR One, l’Oculus RIFT, le Pimax Artisan, le Valve Index, l’HTC Vive Pro, l’Oculus Rift S, le Meta Quest 2, le HP Reverb G2 ou le Pico Neo 3… Seulement deux casques VR utilisaient en fait des lentilles de type Asphériques, le PlayStation VR et le Varjo Aero.



Les avantages de la lentille de Fresnel sont : Son coût de fabrication réduit, un champ de vision plus large que l’optique Pancake et enfin de ne pas diminuer la luminosité de l’écran (car la lumière n’a ici qu’un seul verre à traverser et ne ricoche pas, elle le traverse directement).



Ses inconvénients sont que la lentille doit être plus espacée de l’écran pour permettre une vision nette, ce qui influe sur le Design des casques VR, elle déforme l’image (Distorsion en coussinet), il faut donc une correction logicielle de l’image projetée afin d’obtenir l’image finale. Enfin, cette lentille est facilement identifiable par des stries multiples circulaires. La lumière peut percuter ces stries et ainsi créer un rayon disgracieux appelé God Ray ou Rayon Divin qui peut être gênant (Les utilisateurs de Quest 2 connaissent ce problème) ou même des aberrations chromatiques (images fantômes/chevauchement des couleurs).







Les lentilles Pancake (Pico 4 ou Quest Pro par exemple)



Les lentilles Pancake commencent à arriver sur le marché. Elles offrent l’avantage de ne pas produire de distorsion… Elles permettent donc aux casques VR qui en sont équipés de ne pas avoir besoin de traitement logiciel pour corriger leur distorsion car, comme leur nom l’indique, chaque lentille Pancake se compose en réalité de plusieurs lentilles disposées les unes sur les autres comme un Pancake ! La première lentille aura une distorsion mais la seconde va corriger cette distorsion… Cela économise donc des ressources système de calcul, la correction est optique, ce qui est très pratique pour des casques autonomes qui ne disposent pas de beaucoup de puissance !



Le second avantage est qu’elles n’ont pas besoin d’être très espacées de l’écran. De ce fait, le Design des casques VR est beaucoup plus compact, plus proche d’une paire de lunette que d’un masque de plongée !



Enfin, les lentilles Pancake disposent d’un plus grand Sweet Spot. Le Sweet Spot est la zone centrale qui sera nette pour vos yeux. Un Sweet Spot maximal voudrait donc dire que toute l’image de l’écran est nette si vous la regardez sans bouger la tête, uniquement en bougeant vos yeux, même dans ses coins…







Il est alors intéressant de parler de ce Sweet Spot car vos yeux ne verront net que sur un angle de 3° devant eux. Sur une ouverture de 20°, la lecture sera nette, sur 40° vous pourrez reconnaître des symboles et sur 60° distinguer les couleurs…



Vous allez alors peut-être nous dire : « Mais à quoi sert l’eye tracking si la zone nette sur l’image est limitée par la lentille ? ». En réalité, la zone que votre œil peut voir (à 100% nette) est très étroite, beaucoup plus étroite que n’importe quel Sweet Spot. Plus la zone du Sweet Spot sera large et plus vous pourrez balader vos yeux sur l’image, sans distinguer de flou sur ses bords…







Cependant, bien que les Pancake et le Sweet Spot soient les mots à la mode du moment, ces lentilles ont, elles aussi, des inconvénients ! Le fait que les lentilles Pancake se composent en réalité de plusieurs lentilles les unes sur les autres fait que la lumière va ricocher entre ces lentilles et ainsi diminuer sensiblement la luminosité de l’écran… En d'autres termes, le constructeur devra équiper son casque, muni de lentilles Pancake, d’un écran hyper lumineux pour passer au travers de plusieurs couches de verre (ou de plastique), ce qui va sensiblement pomper sur la batterie du casque si il est autonome !



Quand Nathie dit que c’est dommage et que les lentilles de Fresnel vont en fait diminuer les avantages de l’écran OLED du PSVR2, c’est en fait tout le contraire qui se produit ici ! Ça serait le cas avec des Pancake et ça ne l’est pas avec des Fresnel ! Voilà sans doute pourquoi l’image dans le PSVR2 est si vive et si le HDR prend ici tout son sens !







Les Fresnel made by Sony



Ce qui est frappant dans le langage de beaucoup de monde en ce moment, c’est que les lentilles de Fresnel sont presque aujourd’hui reléguées à l’état de « sous lentilles du pauvre ». On va parler de leur distorsion chromatique, de leur God Ray ou de leur Sweet Spot inférieur en ayant comme modèle en tête celles du Meta Quest 2 ou de nombreux autres casques VR qui en sont équipés, mais sans jamais prendre en considération que Sony a développé ici des lentilles de Fresnel de nouvelle génération qui corrigent un certain nombre de problèmes connus sur ce type d’équipement optique.



On vous rappelle que Sony est l’un des premiers constructeurs dans le monde de lentilles et d’optiques d’appareils photo et que nous n’avons aperçu, durant notre essai du PSVR2, aucun rayon divin disgracieux ou aberration chromatique dérangeante… Cela est certainement du au fait que Sony a corrigé certains points noirs des Fresnel…







En conclusion, il faudrait retenir que chaque type de lentilles a ses avantages et ses inconvénients. Il est évident qu’à un moment précis du développement du PlayStation VR2, Sony a du tester des lentilles Pancake mais il ne les a pas retenu ! Et ce n’est pas par manque de compétence à notre avis ! Les ingénieurs de chez Sony ne doivent pas être des stagiaires… hein ?



Il est certain que des lentilles Pancake auront des avantages pour la lecture des petits textes, idéal pour un OS VR comme le Quest Pro (qui ne se destine pas qu’aux Jeux Vidéo) ou pour des applications Casual de tous types…



Dans le cas du PSVR2, c’est un casque pour les joueurs et principalement destiné pour le Jeu Vidéo sur PS5. Sony a donc voulu conserver :



- La luminosité de son écran OLED RGB,

- La clarté de son éventail de couleurs offert par le HDR,

- Un cout de fabrication réduit,

- Un champ de vision plus large de 110°,

- Un framerate pouvant monter à 120 FPS et enfin,

- Des lentilles plus adaptées à un usage dans le jeu vidéo en corrigeant quelques défauts des Fresnel au passage !



Les lentilles de Fresnel pourraient être également plus efficaces que des Pancake pour diminuer le Motion Sickness en raison d’une plus faible distorsion dynamique…



Le résultat est particulièrement bon et les lentilles de Fresnel semblent être, tout simplement, le meilleur choix que Sony pouvait faire pour l’usage d’un casque PlayStation !

Source : https://www.vrplayer.fr/psvr2-lentilles-de-fresnel/ Le PSVR2 est donc un casque VR de qualité supérieure qui offre une expérience visuelle immersive et détaillée grâce à ses lentilles Fresnel et à ses autres caractéristiques techniques. Les lentilles Fresnel du PSVR2 permettent de minimiser les distorsions visuelles et les aberrations chromatiques pour produire une image plus nette et plus précise. En outre, elles maximisent également le champ de vision, ce qui est très important pour une expérience VR immersive. De plus, en utilisant ces lentilles Fresnel, le PSVR2 corrige certaines des limites des lentilles Fresnel traditionnelles pour un usage plus adapté dans le jeu vidéo.L'écran OLED RGB du PSVR2 offre une luminosité accrue qui permet de produire des images plus claires et plus vives. De plus, le HDR (High Dynamic Range) permet d'afficher un éventail de couleurs plus large et plus clair, ce qui contribue à améliorer la qualité de l'image. Le champ de vision de 110° du PSVR2 offre une vue plus large pour une expérience VR plus immersive. Le PSVR2 est également capable de fonctionner à un framerate de 120 FPS, ce qui est plus rapide que de nombreux autres casques VR. Cela permet de produire des images plus fluides et plus fluides pour une expérience visuelle plus immersive.En conclusion, les lentilles Fresnel du PSVR2, l'écran OLED RGB avec HDR, le champ de vision plus large de 110°, le framerate rapide de 120 FPS et d'autres caractéristiques techniques combinées font du PSVR2 un choix idéal pour les joueurs et les utilisateurs de VR qui cherchent une expérience visuelle de qualité supérieure.