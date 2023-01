Divers

Apparemment aucun des 3 constructeurs ne sera à l’évènement.

L’information nous vient des sources d’IGN, qui rapportent que. Autrement dit, ils n’auront aucune présence physique sur le salon, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’organiseront pas leur propre événement en parallèle, surtout dans le cas de Microsoft qui a bel et bien prévu un temps de parole important au début du mois de juin.L’annonce n’est en réalité pas surprenante puisque Sony fait partie des absents habituels pour le salon, tandis que Microsoft s’écartait de plus en plus pour présenter ses jeux au Microsoft Theater, qui se situe aussi à Los Angeles. C’est surtout l’absence de Nintendo qui fera le plus parler, puisque le constructeur avait pour habitude de présenter ses Nintendo Treehouse sur le salon américain.Quoi qu’il en soit, on s’attend tout de même à ce que chacun de ces constructeurs s’exprime tout de même durant cette période, que ce soit via une conférence, un State of Play ou Nintendo Direct.