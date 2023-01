Durant mon périple avec Geralt, certains adversaires se sont avérés vraiment coriaces à affronter ! Voici un top 10 des boss que je trouve personnellement les plus difficiles le tout en marche de la mort.10)- On affronte ces 3 sorcières démoniaque avec Ciri, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle sont quand même assez balèze ! Déjà, elles nous attaquent toutes les trois en même temps, ce qui fait qu'il faut beaucoup esquiver, et elles font en plus assez mal ! Heureusement que Ciri est quand même assez pétée avec ses esquives.9)- Durant le DLC Blood And Wine, vous serez amené à pénétrer dans le compte des 1000 fables, et à votre accueil, une méchante sorcière vous accueillera, celle qui veut manger les enfants ! Bien évidemment, Geralt la laissera pas faire. Ce boss paye pas de mine comme ça mais il n'est pas si simple, plutôt rapide et fais assez mal. Son balais va à une vitesse que je me le prenais souvent en pleine poire !8 )- Le boss final du jeu principal, et bizarrement pas forcément le plus difficile. Bon en deux coups il peut vous tuer donc tout est relatif. Il est surtout extrêmement long à combattre car il a beaucoup de vie et enchaine assez rapidement ses attaques. Le truc, c'est qu'il faut bien rester concentré car Eredin peut vous tuer très très vite, et la moindre erreur peut se payer cash !7)- Un combat de fin du jeu assez difficile ! Caranthir manie son sceptre avec style et ses projectiles et pouvoir de glace peuvent s'avérer délicat à esquiver. Surtout que son système de TP le rend assez énervant. Il est pour ma part plus difficile que Eredin.6)- Uniquement dans le DLC Heart of Stones, Le Gardien est un être vraiment balèze et qui fait extrêmement mal. Il a aussi la capacité de se régénèrer si vous êtes trop long à l'attaquer, et en plus de ça, le combat est assez long également. Bref, c'est un adversaire coriace et je me souviens être mort quelques fois contre lui.5)- Durant le combat de Ciri avec les Moires, Geralt lui affrontera Imlerith, souhaitant lui faire payer la mort de Vesemir. Imlerith attaque à une vitesse folle et il m'a fallut un moment avant de comprendre son patern. Ses attaques sont très rapides et meurtrière.4)- Un boss du DLC HOS. Un boss un peu spéciale puisqu'on est en fait assaili de créatures. Mais bizarrement, ce boss en plus d'être horriblement long est l'un des plus difficiles du jeu ! Il faut être constamment sur le qui vive et esquiver en permanence. Bref, un vrai cauchemar en MDLM, Il porte bien son nom !3)- Un combat haletant est épique ! Olgierd est un épeiste accompli et un adversaire redoutable, même pour Geralt. Ses coups sont dévastateurs, et il attaque à une vitesse folle (Désolé si je me répète un peu). Le combat est en plus assez long mine de rien.2)- Qui aurait cru qu'un gros crapaud baveux pouvait s'avérer être deuxième dans les boss les plus difficile du jeu ? Certainement pas moi. Et pourtant si ! Sa putain de langue, ses sauts ou il vous écrase la tronche, son empoisonnement etc....Un adversaire vraiment balèze de chez balèze. Et en plus de ça, il peut vous tuer en quelques coups et c'est un vrai sac à PV.1)- Boss final du DLC BAW et ennemi le plus puissant de tout le jeu, sans contestation en tout cas pour ma part. Je vais pas redire ce que j'ai déjà dit mais en gros : Sac à PV, rapide, puissant, en deux parties. Et oubliez pas sa phrase lors de sa mutation. "Si vous croyez en un dieu, commencez à prier !!!" Même les sorceleurs acceptent rarement les combats contre les vampires supérieurs, et on comprend pourquoi !Mention honorable : Ils font pas partie du classement mais ils sont pas à sous estimé non plus.- Mage Ophiri- Shamelar- La "reine" des Arachas- Archigriffon- Wyvern RoyaleEt sûrement d'autre que j'oublie...J'espère que ce top vous aura plu ! Et vous alors, quel ennemis vous ont donner du fil à retordre ?