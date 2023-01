(C'est la version PSVR "1", la version PSVR2 sera disponible le 22 Février 2023 au lancement de l'accessoire). (C'est la version PSVR "1", la version PSVR2 sera disponible le 22 Février 2023 au lancement de l'accessoire).

Realovirtual : À laquelle des versions précédentes Moss de PS VR2 ressemblera-t-il le plus ?

Realovirtual : Est-il facile de porter un jeu d’une autre plate-forme vers le PSVR2 ?

Le joueur peut-il saisir des objets et les ressentir physiquement avec les déclencheurs adaptatifs

Realovirtual : À part le fait que Quill nous regarde dans les yeux, pour quoi d’autre avez-vous utilisé l’eye tracking

Le site realovirtual.com a eu la chance d’interviewer récemment le directeur du Design de chez Polyarc, Josh Stiksma au sujet de la version PSVR2 de Moss Book 2.. Il va y avoir une grande différence entre les versions PSVR et PSVR2. Nous avons passé beaucoup de temps à optimiser et à améliorer le jeu pour nous assurer que c’est une très bonne expérience pour les nouveaux joueurs qui arrivent. »Eh bien,Mais c’est certainement le port le plus cher que nous ayons jamais fait en termes de ressources pour s’assurer que de nouvelles fonctionnalités comme le suivi oculaire soient bien intégrés.Oui, mais quand nous avons commencé à utiliser cette fonctionnalité un peu trop de partout, cela ne nous a pas plu, et nous savions que nous devions voir où dans le jeu cela fonctionnait et où cela ne fonctionnait pas.De même, en termes d’haptique, à la fois sur le contrôleur et sur le casque, nous avons dû nous pousser pour en faire une expérience vraiment solide.Lorsqu’avant, par exemple, une créature géante se promenait dans l’espace, nous ne pouvions pas faire trembler l’écran, car cela donnerait le vertige aux joueurs. Mais si vous avez ces haptiques dans la visière elle-même, vous pouvez transmettre un peu la sensation de ces gros impacts physiques qui se produisent dans le monde, les ondes de choc ou l’énergie qui se produisent, et c’est vraiment incroyable.De plus, nous avons utilisé le suivi oculaire pour le rendu foveal, cette technologie est un grand avantage pour les performances de jeu VR.Le PSVR2 n’a pas de connexion sans fil, mais le seul câble dont il dispose est une énorme amélioration par rapport au casque précédent et garantit des expériences de haute qualité.