Aujourd'hui, j'ai été voir Avatar 2, mais franchement je regrette d'avoir voulu me garder la surprise en regardant aucune review car c'est une daube.



Le premier film était certes une histoire simple, mais sensible et subtile avec un message anti guerre fort.



ici, oubliez le message anti-guerre, le film est un film de guerre et la moitié du film voire plus sera des scene de guerre bien violentes avec des gens empalés, mutilés, des fusillade et des explosions, donc, sensibilités, vous oublierez.

Avec d'ailleurs des persos principaux aimant autant la guerre que les humains vu comment Naytiri veut juste se battre tout le long du film et que tout les Navi ne demande que ça.

Même Jake qui passe tout le temps à dire qu'il faut pas se battre (bien qu'il ait abandonné les armes Navi pour revenir aux fusils d'assauts) dès qu'il le fait, il surkiffe.



Là où le premier film évitait de trop détailler les scenes de guerre ici c'est tout le contraire, on les détaille bien.



Pour l'histoire, on est plus dans une histoire simple, il n'y a juste pas d'histoire. On nous sort certains personnage fils de persos du premier qui sortent de nulle part vu que rien n'indiquait qu'ils avaient des enfants.

Et il y avait du potentiel a faire des truc avec ces persos, mais non, on en fait rien, ces persos en sont au même point à la fin du film qu'au début et n'accomplissent rien.

D'ailleurs, la situation à la fin du film est quasiment la même qu'au début et les passage qui ne sont pas de la guerre semble être des remake du premier.

Celà donne l'impression de regarder une de ces suite Direct to DVD d'un Disney qui recyclent plein de truc du premier et rajoutent des gosses des persos du premier et une opposition père/fils ultra superficielle.



Et la subtilité... Dans le premier, certains persos changeaient de camps, d'autres hésitaient un moment si il fallait aller aussi loin. Là non... ya les méchants d'un côté, les heros de l'autre et c'est tout.



A la limite, la seule subtilité, c'est que même les gentils deviendront des monstres à leur tour si on les pousse à bout et que la seule réponse à la guerre, c'est la guerre.



rien le visuel, mais là encore, je suis pas 100% convaincu.



Si le cadre de l'eau permet des nouveau type de décors, c'est beaucoup moins varié que ce que propose de la foret, de plus l'avancé de la CGI qui aurait dû permettre d'aller plus loin se retourne contre le film pour les personnages je trouve.

Le premier film, conscient des limite de son époque avait sut limiter ses animation faciales aux primordiales et calquait donc très facilement celle des acteurs rendant les Navi assez humains dans leur expressions.

Ici la technique est bien plus détaillés au point de créer un sentiment d'uncanny valley c'est trop expressif sur des visages qui ne sont pas humain et ça donne encore plus l'impression que le tout est artificielle, d'autant plus que les scènes en 3D sont ultra visibles même quand on regarde le film en 2D avec des éléments qui semblent pas bien intégrés entre eux pour se démarquer en 3D renforçant vraiment l'impression qu'on regarde une cinematique de jeu video.



Non, désolé pour ceux qui ont aimé, le film est nul.