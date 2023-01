ActuGaming 7,5/10

Gameblog 7/10

Noixy Pixel 9/10Sans être à la hauteur d’un Mega Man Zero ou d’un Shinobi 3, le soft de JoyMasher ne démérite clairement pas et propose une expérience de très bonne facture, bien calibrée, solide dans son gameplay et plaisant à parcourir. Vengeful Guardian : Moonrider se paye même le luxe de proposer une remarquable OST et un scénario avec un véritable fond, ce qui est assez rare dans le genre. Si ce n’est une dimension scoring importante pour le titre mais peu engageante, un level design trop basique, malgré une bonne diversité de lieux, et des boss dont les patterns restent relativement limités, peu de véritables reproches sont à faire si l’on sait où l’on met les pieds. Une bonne découverte à qui il ne manque vraiment pas grand-chose pour nous mettre une petite claque.Avec Vengeful Guardian Moonrider, le studio brésilien JoyMaster fait ce qu’il sait faire le mieux : rendre un hommage aux vieux jeux d’action à une époque où l’on comptait plutôt les bits que les téraflops. Un bon trip rétro avec une splendide esthétique 90’s et des musiques d’enfer qui vous feront hocher la tête à coup sûr. Un jeu qui, même s’il oublie peut-être d’exister totalement par lui-même, réussit son contrat de procurer des sensations old-school. Imparfait, oui, mais suffisamment généreux pour que l’on passe un « court » moment vraiment pas désagréable.