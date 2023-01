–Un grand pas en avant pour les personnage par rapport à Three Houses-Environnements améliorés-Un certain lissage des contours est utilisé, ce qui manquait dans Three Houses-La résolution de Fire Emblem Engage lorsqu'elle en salon est juste en dessous de 1080p(Habituellement autour de 972p ou plus)-Résolution du mode portable légèrement inférieure à 720p natif-L'interface utilisateur est plus uniforme par rapport à Three Houses et a une esthétique similaire dans toutes les situations-Le jeu a une fréquence d'images (visé le 30FPS) plus stable par rapport à Three Houses-Temps de chargement plus rapides que Three HousesPour résumer, Fire Emblem Engage est plus maitrisé que Three Houses.