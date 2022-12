Bonjour, j'ai commandé une PS5 sur Direct PlayStation.com et le transporteur c'est UPS depuis le 28 novembre.



Seulement, je ne l'ai toujours pas reçu ! Au début yavais un problème avec mon adresse que soit disant UPS ne trouvait pas, bon ok ça peut arriver. La meuf que j'appelle me dit que le gars n'avait pas pus m'appeler parce qu'il voulait pas avec son téléphone perso, genre dans cet entreprise à la con personne n'a de tel pro ???



Bref, ma play va au dépôt, seulement depuis quelques jours, je vois que ça bouge pas et qu'elle est toujours au dépôt, on peut le voir quand on met suivre un colis sur leur site.



J'appelle donc UPS (non sans galère) et la meuf me dit qu'il faut aller la chercher dans un centre de relais pas très loin de chez moi, et me dis que le gars va rappeler dans l'heure. Bien évidemment, il rappel pas...



Le lendemain, je me reconnecte (on est bien en semaine hein) car UPS ne livre pas me samedi et dimanche. Et je vois que la play a toujours pas bouger du dépôt, on est genre le 7 décembre et elle est arrivée au dépôt le 5.



J'attends quelques jours, puis décide de rappeler ces branque de UPS (qui sont même pas foutu de rappeler de eux même hein) poir dire que c'est pas normal. La meuf me dit que la console n'a pas été étiquetée depuis le 5 et que donc effectivement il ya un problème. (Sans blague ???) Donc elle me dit qu'ils vont enquêter pour savoir où est mon colis, sûrement volé donc.



J'attends, des jours et des jours puis décide de faire une réclamation sur UPS pour colis perdu, et demander un remboursement. Seulement, ces enculés (pardonnez ma vulgarité mais c'est pour vous dire à quel point ils sont incompétent) me disent qu'il faut qu'il soit sûr que mon colis soit bel et bien perdu pour entamer une procédure de remboursement, et que ça peut prendre "un moment" alors que ça fait genre trois semaines et demi que j'attends déjà.



Je dis donc à UPS d'arrêter de jouer la montre et de gagner du temps car ils savent très bien que mon colis a été perdu ou volé peu importe et que je demande un remboursement. Elle me dit donc de m'adresser à Sony pour le remboursement.



Ce que je fais, seulement ils sont injoignable, soit les numéros ne sont pas attribués soit je tombe sur un conseiller qui se débarrasse de moi en m'envoyant vers un trucs qui n'a rien à voir. Après avoir essayer mails, téléphone, et même le chat pour discuter avec un conseiller, qui n'est jamais arrivé... (ça fait depuis 10 heures qu'on me dit que je vais être mis en relation) j'en ai ras le cul.



J'ai 600 balles dans le vent, pour une console qui est soit perdue soit volée, et j'ai personne à qui m'adresser... Je désespère, je demande un remboursement mais personne ne fait rien car j'arrive pas à avoir Sony (leur service après vente est nul à chier) et UPS sont tellement merdique qu'ils ne trouvent pas de solution non plus. Bref, l'impasse est totale, je suis en train de me faire arnaquer j'ai l'impression, et pas une petite somme...



Avez vous des solutions ? Si ça continue ça va aller au pénal j'en peux plus, déjà 1 mois que je me bat avec cette histoire, j'ai vraiment besoin d'aide !!!



Je vous remercie d'avance pour vos réponses.



UPS et le SAV de Sony je vous maudits pour 10 générations !!!!