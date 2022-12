-Il est disponible sur PC/PS5/XSX

-C'est le premier jeu du studio : The Parasight

-Il est a un prix attractif : 30€ / Encore mieux en promo à 23,99€

-Il est aussi en Français.



Vous incarnez Yaga, une jeune fille de 16 ans accusée de sorcellerie et expulsée de son village. Lorsque votre passé revient vous hanter sous forme d’esprits errants, vous n’avez d’autre choix que de les traquer dans l’espoir de percer le mystère qui entoure vos origines.



Metacritic 80% -Pour l'instant-

( 6 Positives / 1 Mitigée / 0 Négative)

IGNFrance 9/10

ActuGaming 8/10

Blacktail est une sincère réussite conjuguant un univers attractif, un lore riche, un gameplay satisfaisant et quelques composantes additionnelles solides comme sa dimension RPG, la récolte et la fabrication intuitive. On se plonge dans cet univers dark fantasy qui nous happe sans qu’on ne voie le temps défiler. Certes, on pourrait reprocher une IA des fois soft, mais la formule globale brille tellement qu’on passe outre. Quand on se dit qu’il s’agit ici de la première production de The Parasight, Focus Entertainment a eu un sacré flair pour son label Focus Indies !Blacktail est clairement la bonne surprise de cette fin d’année 2022. Avec son monde semi-ouvert impressionnant de qualité et de réalisme, sa direction artistique qui fait mouche, sa narration, forte, mais convenue par moments, cette démonstration de l’ambivalence d’une jeune femme perdue, abandonnée par ses pairs et vouée à elle-même dans un monde hostile, font que la production des polonais de The Parasight demeure véritablement plus solide que ce l’on aurait pu attendre pour le premier jeu d’un studio fondé en 2019. À noter quelques maladresses dans l’exécution des combats et quelques manquements dans la progression, notamment pour faciliter les déplacements dans ce vaste monde semi-ouvert, mais rien de rédhibitoire, surtout pour un jeu indépendant vendu à seulement 30€.XboxEra 8,3/10