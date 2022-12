Non, je rigole.



Vous croyez tout de même pas que Nintendo communiquerait sur son titre le plus important de 2023 à même pas 5 mois de la sortie ???



Je trouve que Nintendo se laisse grave porter et ils pensent que les joueurs seront toujours là pour leur Zelda 2, mais ce n'est pas le cas, les joueurs vont se lasser et passer à autre chose s'ils continuent à ne pas alimenter leur console ou faire de com sur les sorties.



Je me souviens du bide de Zelda SS parce qu'ils ont attendu la toute fin de vie de la Wii pour le sortir : les joueurs étaient passés à autre chose.



Même à 25 millions pour le 1er titre, je suis certain que le Tears va pas atteindre les 15 millions.



Et le pire ? C'est que nintendo doit aussi comprendre ça et ne communique pas parce que ce serait trop décevant de montrer qu'il s'agit en fait du même jeu avec la même map.



J'ai peur qu'on ait une immense déception, et je la sens venir gros comme un DLC à 60 balles.