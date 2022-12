Nouveau trailer pour Hell's Paradise, la nouvelle serie du studio Mappa (Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Attack on Titan S4) adapté du manga de Kaku Yuji et prevu pour avril 2023.L'anime devrait adapter l’entièreté du manga."Gabimaru, « Le Néant », le plus célèbre et puissant des ninjas-assassins a été capturé et croupit en prison. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un bourreau parvienne à lui ôter la vie car son entraînement surhumain lui permet de résister aux pires des châtiments. C'est alors qu'il reçoit la visite d'un exécuteur pas comme les autres : une puissante manieuse de sabre et trancheuse de tête. Après un âpre combat dont il réchappe de peu, celle-ci le pousse dans ses retranchements. En échange de la vie sauve, elle lui propose un marché : il devra se rendre sur une île mystérieuse afin de récupérer un élixir d'immortalité. Seul problème : tous ceux qui se sont rendus sur cette île sont revenus découpés en morceaux..." (resumé Nautiljon)