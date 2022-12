La Terre est appelée le "vieux quartier" et il y a des quêtes qui vous y ramènent.Il y a des "zones/établissements" qui peuvent être sur n'importe quelle planète avec des mini-storylines et des quêtes.Vous pouvez rejoindre n'importe quelle faction à tout moment et l'adhésion à une faction ne vous empêche pas d'accéder aux autres, comme dans Skyrim, contrairement à Fallout.Vous pouvez contrôler la politique des factions.L'histoire principale vous donnera des bribes d'histoire sur chaque faction afin que vous puissiez voir ce qu'elles font toutes.Le joueur décide du destin de certains personnages majeurs qui vivent ou meurent jusqu'à la fin et des PNJ qui restent ou quittent les factions.Les PNJ réagiront différemment à votre égard en fonction des actions entreprises.Les compagnons peuvent négocier pour vous et cela peut aller bien ou mal selon ce qu'ils disent aux PNJ. L'exemple donné était un PNJ qui bloquait le passage du MC et le compagnon peut parler au PNJ.