Synopsis : À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres d’équipage font l’une des plus importantes découvertes de l’histoire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie extraterrestre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce qu’ils pensaient…Je viens de découvrir ce film, un mélange d'horreur et thriller, qui se laisse regarder jusqu’au bout (j'insiste sur ce point).Si vous aimez les huis clos, ça pourrait vous plaire.Les scénaristes sont Rhett Reese et Paul Wernick qui ont signé les scenarii de Deadpool 1 et 2, même si là il change de registre, il n'y a pas d'humour.Nous avons une bonne distribution : Jake Gyllenhaal / Rebecca Ferguson / Ryan Reynolds / Hiroyuki Sanada.ça dure 1h40, je n'ai pas vu le temps passer, ce n'est pas un rythme effréné, au contraire ça prend son temps et le suspens est crescendo, par moments une sensation de "déjà vu", mais ça reste efficace.Une série "B" plutôt réussi.