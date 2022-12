Je viens de le finir en ayant jouer par petite session c’était vraiment bien.Par contre j’ai des petites questions pour ceux qui l’ont finis:Donc toute ces prophéties on était contourné, pourquoi? On vois bien que les oracles disent les phrases "mot pour mot" de chaque personnages avant. Ils voient l’avenir donc pourquoi Kratos ne meurt pas ?Et on est d’accord que l’affrontement final, le Ragnarök qui est le combat de la fin du monde dans lequel tout le monde va recruter des géants nain etc… on l’entraperçoit on arrive vite face à Odin…Sinon si vous avait d’autres truc a redire ou quoi, je vous écoutes.