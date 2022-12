Malgré son statut de jeu multisupport, The Callisto Protocole a reçu une aide non négligeable de la part de Sony.En effet si il y a une quinzaine de jours nous découvrions que PlayStation Studios Visual Arts avait participé au développement du jeu et que son implication ne s'était pas limitée à autoriser Striking Distance Studios à utiliser les installations de motion capture de Sony Interactive Entertainment, nous apprenons aujourd'hui que ce ne sont pas moins de 150 développeurs à la fois de PlayStation Studios Visual Arts et de PlayStation Malaysia qui ont été sollicités pour donner un coup de main aux équipes de Glen Schofield. Ce n'est pas la première fois que Sony aide au développement d'un jeu tiers, mais pas a ce point.A voir le résultat a la sortie, les notes devant arriver dans la journée.