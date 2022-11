Non mais c'est vraie quoi. On entend que ça ces temps ci.Le jeu est moche, il y a des bugs partout, c'est en 15 FPS, Nanani, nanaha.Juste au cas ou, j'en ai eu aussi, et mon plus gros c'es ça.Je sais que c'est pas terrible, mais on a eu mille fois pire que ça, Cyberpunk 2077 ou The Witcher 3 a sa sortie.Bon d'accord vous allez me dire que ces jeux ont éte patchées et que E/V ne le sera pas, parce que Gamefreak n'aura pas le temps. (DLC a faire, prochain Legend a préparer et La 10 G sur la prochaine console. Ils prennent des congés chez Gamefrek ?)Et puis faut pas ce focaliser que sur ça, la Direction Artistique elle est réussi, de même que les nouveaux Pokémon, ainsi que la musique.Et le Scénario, j'ai bien aimé suivre les 3 histoires et encore plus la conclusion, c'était pratiquement du Xenoblade.Au passage Xenoblade Chronicles 2 avait aussi pleins de problèmes techniques (et Beaucoup de Fan-Service.) mais j'ai passé un très bon moment dessus, parce que je me suis pas focalisé sur la technique mais sur le reste.Et puis si c'était important que ça, personne ne jouirait plus a des jeux Retro, a part JDG.Donc arrêtez de râler sur la technique de Pokémon Ecarlate/Violet, sinon je vous envoie mon armée d'Evoli !(Je me suis vraiment fais chier a choper tous les types Teracristaux ?)