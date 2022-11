Après on va dire dans 40-50 heures. (Le double de Epée/Bouclier) je peux donner mon avis TOTALEMENT SUBJECTIF sur Pokémon Ecarlate/Violet :(Je vais spoiler un peu mais je resterai évasif.)- Déjà 1 er point inconstatable, le jeu est techniquement très moyen, pour ne pas dire mauvais, je pense qu'on sera toujours d'accord la dessus.Et Graphiquement ce n'est pas des masses mieux, mais j'en en veux pas des masses a Gamefreak, ils ont du avoir max 1 an et demie pour développer ce jeu, en parrallée a Pokémon Arceus et les DLC de E/B.Je crois que c'est déjà un miracle qu'on ait un jeu qui tienne a peu pré debout, on voir les morceaux de sotch autour mais ca tiens.Et puis je rappelle que la Communauté, elle met aussi une pression monstre en demandant tout et n'importe :Les fans de combats qui demandent de nouvelles mécaniques et de nouveaux Pokémon, les fans d'exploration qui voudraient un monde ouvert a la BOTW, les fans de Scénario qui voudraient un scénario a la Donjon Mystère, avec en + les Shiny Hunter, les Stratèges, les Nostalgiques qui préfèrent l'ancienne formule et les nouveaux joeurs.En bref il est juste IMPOSSIBLE de satisfaire tout le monde.Par etonnant que Gamefreak ait essayé de se débarrasser de Pokémon avec le Gear Project et obtenu qu'une indifférence générale.Après ca veut pas dire que je leur pardonne tout non plus.Déjà ca sert a quoi de faire un monde ouvert si le niveau des Pokémon/Dresseurs/Champions ect est fixé de base ?Ca revient a dire qu'il faut suivre une certaine route, cette route la.Pour ne pas Roulade sur le jeu, ou se faire rouler dessus.Il aurait pu mettre un système de niveaux réglée sur votre nombre de badge, ca doit pas être si compliquée a faire ?- Je trouve que le mode "En Avant" est un peu brouillon, le Pokémon répond une fois sur 2.- J'ai pas compris comment on faisait des oeufs.- On a 3 phrases scénaristiques que sont la quête classiques des badges, courir après les Dominants et battre la Team Star symbolisés par les 3 Rivaux.Celles des Badges est comme je l'ai dit classique, ils ont essayé de varier avec le système d'examen préliminaire mais a part celle de Type Normal ou j'ai du demander de l'aide, elles sont ridiculement facile.Les Dominants sont sympas sans + et La Team Star résiste plutôt bien je trouve (ils ont tué la moitié de mes Pokémons.) même si le système de best and ball est a revoir.Niveau personnages, les Champions et le Conseil ont leur petites personnalités, ainsi que la Team Star que je trouve être la meilleure Team adverse depuis la Team Plasma.Ok ils sont loin de battre N mais je trouve que leur coté "On est Rebelle mais on a nos raisons" marche mieux que les trucs un peu débiles qu'on avait eu précédemment, même très débile pour la Team Yell.Les Rivaux aussi marche bien, surtout Menzi surtout parce qu'elle est pas débile elle, juste un peu trop enthousiasme a la maniéré d'un Sacha.- Si vous suivez la route prévu, et que vous farmez normalement, le jeu est pas si facile que ça, il y a 2-3 pics de difficulté (l'Arène Glace.) Avec une équipe bien équilibrée vous devriez pouvoir tout contrecarrer, même si ca reste assez tendu.(Même si la Ligue est une blague.)La Terracristalisation ajoute a ce coté tendu, puisque que le changement de type qu'il apporte peut compenser les faiblesses et compléter ses ajours mais c'est aussi le cas de vos adversaires qui savent .... a peu prés s'en servir, il aurait fallu que les Champions aient un peu + de variété.- La Mini carte nous paume + qu'elle nous aide vraiment à se repérer.- Moins de personnalisation dommage.- Je trouve la musique excellente.- Ca aurait été bien de mettre du doublage. La Pokémon Compagnie avait + de sous pour payer un SEUL Doubleur ?- J'ai pas vu tous les nouveaux Pokémon mais j'en ai aimé bien plusieurs comme La forme finale du Starter Eau et la pré Evolution de Malvalame qui a toujours pas évolué parce que je n'aime pas mettre la main sur des Théfroid pour cette p***** d'Armure de M**** ......- Il me semble que le Post Game c'est un tournoi ou on se retaper les champions et nos rivaux. (Après Pania ca me dérange pas. ^^) + Les Raids Terra Cristaux, on ira pas très loin avec ça en attendant le Saison Pass a 40 euros.- Au passage les raids Terra sont très sympa, c'et juste que j'ai trouvé des mases de gens pour en faire avec moi, pas pu tester la Coop non plus.Conclusion : Alors même si le 16 sur 20 de JVC est pour moi un poil trop élève je trouve que 15 sur 20 ca va pour ce Pokémon Ecarlate/Violet si on lui demande pas la Lune.Il faudrait juste pour la prochaine fois passer a 60 FPS, enlevé la transition entre le monde ouvert et les combats, mettre un VRAIE Scaling de niveau, boosté un peu les graphismes, les animations, l'IA des adversaires, mettre des romances ......On verra a la 13 G. En attendant."Hasta la vistar ¤"♫ Nous serons les héros, L'amitié gagnera la bataille !Vois ce monde nouveau. Je te suivrai où que tu ailles !Nous serons les héros !Battle Dimension. Pokémon !(Je rappelle que c'est un avis subjectif.)Team Finale.