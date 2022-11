Sony a des contenus, des services et des technologies de divertissement qui déplacent les gens. Nous adaptons ces actifs à la mobilité, et c'est notre force face à Tesla



Pour profiter de l'espace dans votre voiture, vous devez en faire un espace où vous n'avez pas besoin de conduire. La solution pour cela est la conduite autonome.



Ajouter une PS5 aux véhicules est "technologiquement" possible. Nous développerons une voiture en tant que matériel qui répondra au divertissement et au réseau que nous aimerions offrir.

Vous avez peut être raté l'information, comme moi, mais après la Mini électrique en partenariat avec Pokémon (révélée aux Game Awards l'an dernier), Sony et Honda se sont associés en juin dernier pour la création d'une voiture électrique, dans le but de concurrencer Tesla et cela en 2025.On apprend aujourd'hui que ces Sony Honda pourrait embarquer une PlayStation 5, comme ordinateur de bord.Izumi Kawanishi (PDG de Sony Honda Mobility) :