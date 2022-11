Le père de Resident Evil et producteur star de Capcom il y a un temps, serait associé a Capcom et également a Platinum Games sur un Remake d'un jeu non annoncé encore.La rumeur provient d'un post sur Reddit avec une capture d'écran du compte Facebook privé de Mikami, dans lequel Mikami remercie ses anciens employeurs (Capcom donc) et PlatinumGames pour leur travail de développement d'un remake avec le studio actuel du réalisateur, Tango Gameworks.God Hand, VanQuish, Dino Crisis, Resident Evil 1 et j'en passe, le CV du bonhomme est impressionnant, à vos spéculations donc, a moins que ce soit un projet où il a été producteur exécutif, comme par exemple Devil May Cry 1, en effet Kamiya a bien dit il y a maintenant quelques années, vouloir faire un jour, un Remake de Devil May Cry premier du nom avec l'équipe d'origine (ou une partie) avec le soutien et l'approbation de Capcom derrière, en terminant que ce serait tout simplement le meilleur jeu d'action jamais fait.En tout cas a voir si cela est vrai ou pas, ça serait une bonne nouvelle, car malgré son refus de réaliser le Remake de Resident Evil 4 (quand M-Two était encore a la prod), Mikami a gardé une certaine bonne entente avec Capcom comme le témoigne la vidéo avec Jun Takeuchi pour les 25 ans de Resident Evil.Une annonce surprise au VGA ? Ou une annonce plus lointaine ? ( 3 triple A Capcom pour 2023 déjà)