Tu as du peter une durite en lisant le titre !Pourtant il faut savoir qu'en comparant avec laça ne serait pas impossible....Sortie en 2000 la console deest passée par plusieurs versions et étapes de prix avant de terminer console la plus vendue de tous les temps (155 millions d'unités vendus).Vendus 345 euros avec une carte mémoire en 2002, elle est passée à 129 euros en 2006 puis 99 euros en 2009. Des milliers de jeux, la concurrence de la.... mais tout ça lui a permis de garder sa production jusqu'au 4 janvier 2013 (Quelques mois avant la fin de production de la, seconde console la plus vendue de tous les temps, mais sortie 4 ans après la).Pourquoi lane pourrait pas suivre le même chemin ? Entre crises de composant, guerres...qui vend toujours aussi bien sa console...Seuls certains joueurs espèrent une. La majorité des consommateurs n'est pas gênée d'avoir une console moins puissante qu'uneou une....Alors pourquoi pas des baisses de prix successifs et un maintien jusqu'en 2026 et avoir toutes les chances de devenir la console la plus vendue de tous les temps ?Sources:https://www.01net.com/actualites/le-prix-de-la-ps2-passe-de-129-a-98-euros-500546.htmlhttps://fr.wikipedia.org/wiki/PlayStation_2https://fr.wikipedia.org/wiki/Nintendo_Switchhttps://www.tomshardware.fr/sony-baisse-le-prix-de-la-ps2/