Dans une interview accordée à PC Gamer mardi, le producteur de Resident Evil 4 Remake, Yoshiaki Hirabayashi, a déclaré que les joueurs peuvent s'attendre à ce que la durée du remake soit "à peu près la même" que celle du RE4 original."Lorsque nous avons commencé la production de RE4, nous avons examiné ce que les gens trouvaient bon [dans les remakes de RE2 et RE3] et ce qui aurait pu être amélioré", a déclaré Hirabayashi. "Par exemple, le temps de jeu de RE4 est à peu près le même que celui du jeu original".

posted the 10/23/2022 at 06:57 PM by jenicris