"Cela ressemble également beaucoup à un jeu conçu en premier pour la PlayStation 4. La PlayStation 5 dispose d'une architecture SSD que beaucoup espéraient mettre fin aux «masques» d'écran de chargement, essentiellement des éléments de jeu qui se cachent lorsque la console charge des actifs pour la suite du jeu. Dans "God of War", cela se présentait souvent sous la forme de se faufiler à travers les fissures des murs.Au cours des premières heures, Kratos et son fils Atreus glissent à travers plusieurs fissures dans plusieurs murs à pratiquement tous les endroits du jeu. Le premier écran de chargement déguisé se produit en moins d'une demi-heure. Alors que Sony a révélé pour la première fois "Ragnarok" en tant que titre PS5, passer une heure avec le jeu montre clairement que c'est un jeu qui a d'abord été conçu pour la PlayStation 4."

