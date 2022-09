C'est une exclusivité Switch

Date de sortie : Printemps 2023

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Japonais.

Le scénario est écrit par Kazutaka Kodaka

Les musiques sont composées par Masafumi Takada

Rui Komatsuzaki s’occupe du character design

Enigma Archives : RAIN CODE est le fruit d’une alliance entre Too Kyo Games et l’éditeur Spike Chunsoft, avec à sa tête l’équipe créative derrière(qui a donc imaginé la saga des Danganronpa, mais aussi certaines histoires de Jake Hunter, le jeu en FMV Death Come True et l’anime Akudama Drive, et qui était également directeur créatif de World’s End Club)(The Silver Case, Flower, Sun, and Rain, killer7, No More Heroes, Super Smash Bros. Brawl, for Wii U & 3DS et Ultimate, Kid Icarus : Uprising, Digimon Story Cyber Sleuth, Zangeki no Reginleiv, Project Zero : Le Masque de l’Éclipse Lunaire, Infinite Space, Vanquish, The Evil Within, Danganronpa, Earth Defense Force 5, Master Detective Archives : RAIN CODE…)(comme ce fut le cas pour Danganronpa, mais aussi Akudama Drive et Tribe Nine, ainsi que pour les personnages Edmond Dantès et Cleopatra dans Fate/Grand Order).Synopsis : Dans une étrange ville contrôlée par une mégacorporation où la pluie ne cesse jamais de tomber et où les mystères ne sont jamais résolus, des Maîtres Détectives du monde entier, chacun possédant des pouvoirs uniques, relèvent le défi de découvrir la vérité. Avec Shinigami à ses côtés, Yuma rejoint l'enquête en tant que stagiaire de l'agence de détective. Voyagez librement dans l'environnement entièrement 3D de la ville pour recueillir des preuves et des témoignages.