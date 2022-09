Hier soir passait FUKUSHIMA 50 (sur CINE+ Frisson), j'avais trouvé intéressant la série Chernobyl (qui relatait la plus grande catastrophe d'une centrale nucléaire), c'est un sujet qui me fascine (et me fait peur, il y a de quoi). Les deux événements sont séparés de 25 ans (nous pourrions nous dire la technologie à évolué, nous risquons moins) et pourtant nous avons plein de similitude, c'est ça qui m'a marqué (en même temps, ça concerne des centrales nucléaires dans les deux cas, donc "même causse, même effet"), que ça se passe donc en Russie communiste ou au Japon capitaliste, le danger est le même (bien sûr que ceux qui vantent les mérites des centrales nucléaires vont montrer que le bon coté, il y en a aussi, mais vont être plus discrets sur les mauvais côtés, pour ça que quand il y a un souci, ils préfèrent dire que c'est du au système "politique/économique" du pays que le recours au central nucléaire elle-même, car il y aussi un lobby derrière ça). Nous voyons qu'il n'a pas fallut grand chose pour que la catastrophe de Fukushima (que est du a un Tsunamie mal "évalué" qui a fait couper le courant qui provoque la défaillance des systèmes de refroidissement.) soit pire que Tchernobyl, c'est surtout un homme, Masao Yoshida, qui a permis d'avoir une issue bien moins catastrophique (trouver de l'eau quand tu es proche de la mer, c'est plus facile quand tu veux refroidir les réacteurs) en prenant une décision contre le ministre du gouvernement japonais en place à l'époque et de la TEPCO (Elle était, avant sa nationalisation, qui a été fait après l'accident de Fukushima, le plus grand producteur privé mondial d'électricité). Comme dans Chernobyl, nous nous apercevons qu'il y a un coté "presque archaïque" pour arriver à éviter une catastrophe et pourtant le personnel est rempli d'ingénieur (des "têtes" comme on dit) qui ont le même sens du sacrifice.