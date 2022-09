Les développeurs de Perfect Dark n'ont aucun problème actuellement - l'équipe travaille activement sur le projet. Matt Booty a noté qu'il avait lu sur Internet des informations sur des problèmes de développement, mais "c'est tout le contraire". L'équipe de Crystal Dynamics a une grande expérience dans la création de jeux AAA, c'est pourquoi elle a été attirée par le développement de Perfect Dark. La collaboration entre The Initiative et Crystal Dynamics dans le développement du projet est "très étroite". Seule l'équipe de Crystal Dynamics qui travaille sur Perfect Dark compte plus de 100 personnes. Le jeu qui en résulte peut être décrit comme un croisement entre "The Bourne Identity" et "James Bond".

Matt Booty, responsable de Xbox Game Studios, a donné quelques détails sur Perfect Dark lors de la conférence PAX West 2022 :