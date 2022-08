https://news.sky.com/story/sony-playstation-being-sued-for-5-billion-amid-claims-it-ripped-off-nine-million-consumers-12678949 - Sony a été accusé par la cour des comptes anglaise a hauteur de 9 milliards de dollars (5 milliards de livre) pour escroquerie à base de commission frauduleuse sur la vente de jeux digital par le Playstation Store. 9 millions de joueurs seraient concernés. - La cour parle carrément de "racket" via une commission de 30% qui serait totalement frauduleuse, comme une taxe imaginaire inventée par Sony. Chaque joueur en moyenne aurait payé entre 67 et 562£ pour rien. - Playstation a refusé le moindre commentaire.

posted the 08/22/2022 at 09:23 AM by geralt