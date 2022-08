Moyenne 3,6/5Le film combine animation 2D et 3D pour un résultat toujours explosif et inattendu, tant au niveau des plans que des personnages…Film jeune public qui plaira aussi aux plus grands, De l’autre côté du ciel est plein de bons sentiments. Il lève un voile de fumée sur des thématiques parfois difficiles mais très actuelles, comme l’urgence climatique, dans un univers coloré et poétique.Jolie réussite que ce premier film, tiré d’un livre pour la jeunesse, mêlant animations 2D et 3D.Les différentes thématiques sont reliées par un style unique et une animation à mi-chemin entre la 3D et la 2D, ce qui donne à ce film une portée universelle, et surtout, une vraie âme.Particulièrement émouvant, ce premier long lance un appel à la tolérance et compose un éveil écologique et politique. Le travail visuel est saisissant.Ce conte bariolé et énergique célèbre l’amitié et la nécessité de croire en ses rêves.Film d’animation japonais de Yusuke Hirota, De l’autre côté du ciel raconte les aventures d’un petit garçon, Lubicchi, et d’une créature constituée à partir de déchets, Poupelle (et non Poubelle), un être au grand cœur, cocasse et gaffeur, auquel Philippe Katerine prête sa voix doucereuse dans la version française. A voir.Bizarrement fichu, capable de soulever l’enthousiasme comme de provoquer de profonds moments d’ennui, [...] De l’autre côté du ciel [...] a le mérite d’oser des choses. Quitte à se ramasser.Et De l’autre côté du ciel va bien au-delà du message qu’il entend délivrer, grâce à la beauté et l’inventivité de son animation, sa capacité à mêler moments d’humour et de grande émotion et sa poésie joyeuse, symbolisée par le choix pour l’interprétation vocale de Poupelle d’un Philippe Katherine très inspiré.Film d’animation et fable écolo, « De l’autre côté du ciel » est une histoire d’amitié et un encouragement à s’accrocher à ses rêves.Le spectacle, ouvertement destiné à un jeune public, recycle tant d’influences animées qu’il manque un peu de personnalité.