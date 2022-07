(1941-2022) (1941-2022)

Il est connu pour avoir joué plein de second rôle dans des films comme : Les Chiens de paille / La Malédiction / Croix de fer / Bandits, bandits / Tron / L'Homme aux deux cerveaux / Necronomicon / L'Antre de la folie / La Planète des singes.Sa carrière vidéoludique démarre avec le jeu de combat spatial Privateer 2 : The Darkening. On le retrouve ensuite en 1997, dans Fallout, premier du nom. Il prête alors sa voix au personnage de Morpheus, le dirigeant du culte des Enfants de la Cathédrale.Mais ce n'est pas son rôle le plus notable. Cela vient plusieurs années après, en 2000, lorsqu'il donne vie à l'antagoniste charismatique de Baldur's Gate II, Jon Irenicus. D'ailleurs, ce fut un méchant si marquant que David Warner remettra le couvercle plus de 10 ans après avec l'extension Siege of Dragonspear.