Je m'intéresse ici uniquement aux jeux qui ont reçu de mauvais accueils critiques ET commerciaux. Il n'y aura donc pas de BGE ou de Okami, que tout le monde sait être de purs chefs d'oeuvre, bien que boudés par les joueurs à leur sortie.



20) Silent Hill Shattered Memories (Wii-PSP) et Dowpour (PS360)

Tout le monde croyait la série morte après Homecoming, mais en vrai, les 2 épisodes suivants furent d'excellente facture. Pour quiconque les a vraiment testé.



19) Snatcher (Mega CD)

Hideo Kojima n'a pas fait que du Metal Gear, et Snatcher en est l'exemple le plus méconnu. Si certains ne l'ont toujours pas fait, ruez vous sur un émulateur, il n'est pas trop tard !!



18 ) Rocket Knight Adventure (Mega Drive)

Cette série aurait dû être jugée sur le même pied d'égalité que Mario et Sonic. Elle fut malheureusement tombée dans l'oubli après seulement 2 (excellents épisodes).



17) Sunset Riders (SNES)

Jeu d'action nerveux, personne ne connaissait ce titre à l'époque. Et même aujourd'hui d'ailleurs. Quel gâchis.



16) WarioLand 4 (GBA)

Pour une raison qui m'échappe, cette série a toujours été sous estimée. D'ailleurs, ça restera très longtemps son dernier épisode, alors que c'est d'après moi peut-être le meilleur (avec le 2).





15) Mirror's Edge (PS360)

Certes, le peu de joueurs qui l'ont esayé ont fait le forcing pour le mettre en avant. Et ça se comprend tant le titre était intense et raffraichissant. Mais la presse en a décidé autrement. Et le reboot n'a pas pu arrangé les choses.



14) Enslaved (PS360)

A l'époque, Ninja Theory (créateurs de Hellblade) était uniquement connu pour Heavenly Sword, sorte de sous God of War bâclé. Aussi les testeurs ont cru que ce nouveau cru ferait pareil. Mais non, Enslaved propose bien qqch de complétement différent, avec une fin très originale.



13) Folklore (PS3)

Ambiance léchée pour graphismes désuets ? La presse s'est bâsée uniquement sur la 2e caractéristique pour noter ce jeu. Et Folkloreest donc passé sous les radars des joueurs. Dommage, il avait pourtant tout le reste pour séduire.



12) Onimusha 4 (PS2)

Globalement, à part au Japon, cette série était très sous-estimée. Un peu comme Ni-Oh aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que peu à peu les gens faisaient moins attention aux nouvelles sorties. Une grave erreur, car tous les épisodes sont géniaux, y compris ce dernier épisode.



11) Fahrenheit (PS2 - DC)

Le jeu à la base de tous les jeux narratifs actuels, notamment les telltale. Mais à l'époque, on moquait l'absence de gameplay, et surtout son scénario nanardesque. Alors, certes il y a du vrai, mais il y a aussi tellement de joueurs qui ont été passionnés.





10) Ryse (Xone) et The Orde r (PS4)

Les 2 vitrines technologiques des 2 consoles concurrentes ont été à juste titre descendues pour leur durée de vie médiocres. Mais si les journalistes et les joueurs avaient regardé plus loin, ils auraient trouvé 2 jeux à l'ambiance et l'univers travaillés, et qui auraient mérité des suites !



8 ) Sunset Overdrive (Xone)

Les joueurs attendaient un nouveau Ratchet sur PS4, Insomniac leur a donné un personnage au charisme douteux sur XBOX one. Et pourtant, le jeu faisait parfaitement le café. Mais avec le fail de la Xone, personne ne lui a vraiment donné sa chance.



7) God Hand (PS2)

Probablement le jeu de Clover au plus mauvais accueil commercial. Et le seul au succès critique mitigé. Pourtant après coup, il mettait un vrai coup de pied dans le monde du beat them all ! Il faut toujours faire confiance à Mikami !



6) Killzone 2 (PS3)

Tout le monde connaissait le 1e, le Halo Killer qui a fait pshiit. Tout le monde connaissait le premier trailer, le trailer plus pipo de l'histoire point bar. Et tout le monde avait déjà décidé que KZ2 serait mauvais. Mais non, il était excellent, en plus d'avoir été le plus beau jeu de tous les temps à sa sortie.





5) Vanquish (PS360)

Critiqué pour son côté très arcade et son scénario peu intéressant, on a pourtant là une des plus grande merveille de gameplay niveau TPS. Le Bayonetta du shoot à la 2e personne ! Mais voilà, la presse n'avait de nouveau rien compris, et le jeu a floppé. Je le répète, il faut toujours faire confiance à Mikami !



4) Rule of Rose (PS2)

Jeu d'horreur très original, ce Rule of Rose est sorti dans un anonymat total. Depuis réhabilité, il fait désormais partie des jeux les plus chers de la PS2. Dommage que Sony ait eu si peur des représailles juridiques, car le jeu aurait mérité de tellement plus de soutien !!



3) Spec Ops : The Line (PS360)

Avec ses retournements de scénarios dingues, on était loin du shooter classique que la presse a cru avoir entre les mains. Heureusement que certains ont vraiment joué à ce jeu, qui aurait mérité bien meilleur accueil commercial.



2) Lost Odyssée (X360)

Le jeu le plus iconique de la mauvaise note. La presse n'a sans doute pas pu terminer le jeu à temps. Quel gâchis, quand c'est Sakaguchi à la baguette, tu te dois d'aller jusqu'au bout !! Et du coup, les joueurs n'ont pas non plus eu envie de tester ce chef d'oeuvre.



1) Nier (PS3)

Probablement mal jugé à cause de sa technique défaillante pour l'époque, Nier a pourtant séduit tous ceux qui s'y sont réellement impliqué à l'époque. Mais pour ça, fallait dépasser la première fin (D'ailleurs, certains journaleux se feront de nouveau avoir avec MGSV). Si seulement la presse connaissait Yoko Taro et Suikoden à l'époque. Heureusement que Automata a corrigé le tir depuis !





Bizarrement, très peu de jeux Nintendo dans ce classement. Oserais-je parler de totem d'immunité ?