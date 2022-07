Mashle sera adapté en anime en 2023.Le manga est entré dans son arc final avec son douzième tome, paru aujourd'hui au Japon (lundi).L'ouvrage a démarré sa sérialisation en janvier 2020 dans le Weekly Shonen Jump de Shueisha. Il est en France disponible aux éditions Kazé :Élevé au fin fond de la forêt, Mash Burnedead partage ses journées entre séances de musculation et dégustation de choux à la crème. Mais un jour, un agent de police découvre son secret. Il est né sans pouvoirs magiques, ce qui est puni de mort ! Pour survivre, il a devoir postuler à Easton, une prestigieuse académie de magie et en devenir le meilleur élève.

posted the 07/03/2022 at 09:36 PM by guiguif