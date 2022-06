Apres le trailer "Switch" voici quelques nouvelles infos et images:Après un accident Sonic est séparé de ses amis via une faille du Cyber Space et se retrouve seul sur l'île Kronos, l'une des îles Starfall, pleine de ruines antiques et d'étranges ennemis. Il devra alors retrouver ses amis perdus et percer les mystères qui l'entourent.et la première est l'île de Kronos. Son terrain et son climat connaissent des pluies fréquentes, de grandes chutes d'eau, des forêts luxuriantes, des montagnes et des tours flottantes dans les airs. Les ruines éparpillées autour de l'île semblent être les demeures d'anciens habitants, les Koco.Pour y entrer il faudra recuperer des "Portal Gears" via les différentes énigmes et phase de plates formes environnementales. Dans ces niveaux vous aurez aussi plusieurs défis qui vous permettrons de débloquer des Vault Keys afin de progresser dans le jeu.et des PNJ a qui parlercombinant des mouvements tels que des esquives, des parades, des combo et des compétences de combat débloquées tout au long du jeu. Il y aura aussi un mode plus simple ou tout pourra etre executer d'un seul boutonTerminer chaque puzzle peut accorder des objets pour augmenter la puissance et la défense de Sonic, révéler des parties cachées de la carte et débloquer de nouvelles façons de progresser sur l'île.Deux artworks ont aussi été dévoilés, le personnage féminin mystérieux étant "Sage". Tout au long de l'histoire, elle avertit Sonic de quitter les îles Starfall malgré sa mission de retrouver et de sauver ses amis.