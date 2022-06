Disponible

Langues : Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien.

Steam

Plongez dans le monde sombre et sordide de Los Angeles 2019, où vous serez à la fois le chasseur et la proie.Westwood Studios, l’entreprise ayant amené la composante temps réel aux jeux de stratégie avec Command & Conquer, recommence avec les jeux d’aventure en s’attaquant au classique de la science-fiction : Blade Runner.Armé de vos compétences d’enquêteur et des outils inhérents au Blade Runner, vous serez immergé dans un monde qui fourmille de vie grâce à des effets visuels et lumineux révolutionnaires. Vos capacités de survie seront mises à rude épreuve dans l’environnement de jeu le plus riche jamais créé.Plongez dans le monde sombre et sordide de Los Angeles 2019, où vous serez à la fois le chasseur et la proie.*la reconstruction et une amélioration de la qualité des vidéos VQA originales de Westwood*Une augmentation de la fréquence d’images des cinématiques de 15 à 60 images par seconde*Un affichage moderne en haute définition*Un système KIA et une interface des indices améliorés*Une meilleure prise en charge des sous-titres*La prise en charge des manettes de jeu moderne*Le SMAA pour limiter l’aliasing*Le filtrage anisotrope des textures