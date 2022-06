La rumeur etait donc vrai, apres la serie de 98 et le film de 2010, Trigun aura le droit a une nouvelle adaptation en animé pour 2023.Il s'agira -malheureusement- d'une serie en 3DCGI produit par le studio Orange a qui l'ont doit l'Ere des Cristaux et Beastars.Cette nouvelle série se nommera Trigun Stampede et c'est Crunchyroll qui en aura les droit de diffusion international.Pour les fans de la VO le casting ne sera pas le même que celui d’époque.Pour l'heure aucune video, ni image, juste un artwork. Plus d'infos debut Juillet.