Alors qu'il disait craindre la fuite du contenu du Xbox & Bethesda Games Showcase qui se tiendra ce soir à 19h, Tom Henderson ne s'est tout de même pas fait prier pour révéler quelques éléments de cette conférence :- Kojima sera présent (Overdose ou une autre licence)- Rien pour Avowed- Starfield (15 à 20% de l'événement)- Persona 5 Royal sur XSX/XSS ? Quelqu'un lui a demandé s'il avait des infos sur la venue de Persona sur PC. Sa réponse a été 'Je ne vais pas divulguer tout le XBGS', puis il a fait une pause et a ri- Forza Motorsport 8 - Printemps 2023 (déjà dit mais reconfirmé, la cause serait un semi-reboot du développement)Du côté de The Snitch (qui n'est autre que le compte "secret" de Tom Henderson), il est dit que Hollow Knight : Silksong arrivera dans le Xbox Game Pass dès son lancement et que Overwatch 2 sera free-to-play. Les deux titres devraient être au coeur du Xbox & Bethesda Games Showcase.