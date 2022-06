News

la Note volume 4 de nintendo sur xenoblade 3 est disponible et on y apprend des choses intéressantesSur les dernières on avait appris que le jeu intégrait un système de fusion (interlink) et un système de rôles qui accentuait encore plus les notions de position et mouvement de la série.En gros si vous êtes attaquant et que vous êtres pris pour cible, vous pouvez vous déplacer dans la zone d'un défenseur pour qu'ils prennent l'agro. pour le healer , les effets seront surtout centré sur le soin bien évidemment. certains rôles ont aussi des compétences uniques comme le fait de ranimer un allié qui est uniquement utilisable par le healerSachant que vous pourrez attribuer n'importe quel roles a n'importe qui, le build du jeu risque d'être intéressant.Une mécanique de switch de perso a aussi été mentionnée, ce qui dynamiserait encore plus les combats mais monolith n'a pas encore dévoilé le système en vidéo.Vous avez aussi la mécanique du quick move qui vous permettras de faire des pas rapides pour rejoindre facilement les zones de roles ou taper des endroits spécifique de l'ennemie.si vous avez jouez au 1 et au 2, vous savez que xenoblade 3 fera cohabiter les deux univers. et après l'interlink qui fais office de fusion, monolith s'est dit qu'ils allaient rendre leurs game design encore plus cohérent avec les thèmes du jeu.Du coup, dans le jeu vous allez avoir a priori deux types d'arts-les arts de la nation du 1 qui ont une recharge auto.-Les arts de la nation du 2 qui se rechargent uniquement avec des auto attack.Mais ce n'est pas tout. Puisque vous pourrez aussi en avançant dans l'aventure , équiper des arts de la nation opposé des protagoniste.ce qui vous permettra de faire des combo synergique entre les arts.Le système de gemmes du 1 est de retour aussi.Bref, les combats s'annonce encore plus dynamique,stratégique avec une grosse possibilité de Build sa team.ou suivre le twitter japonais de xenoblade 3.le lien de la Note 4 : https://topics.nintendo.co.jp/article/a4c0a78d-e993-4fae-8c8e-62c5927040fa On se finit sur un morceau de flûte.