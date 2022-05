J'viens de voir le film Uncharted et.... comme prévu c’était ok mais pas ouf.Deja les personnages qui ne correspondent pas aux originaux.Tom Holland fait du Tom Holland et ets trop jeune, Mark Walhberg n'a rien du mentor gentleman voleur mais ressemble plus a un looser fini a qui il ne faut surtout pas faire confiance, mais je pense que le pire c'est Chloé. Chloé c'est un peu la Lara Croft d'Uncharted, la meuf badass et canon bien sur d'elle.Ici c'est la ptite voleuse qui trahi a tout bout de champs Drake car elle n'a pas confiance parce qu'elle a été trahi une fois par le passé par Sully. J'veux bien la premiere fois quand elle fuis avec la clé, la seconde âpres qu'elle ait été sauvé de la noyade par Drake j'ai trouvé ça un peu nase, mais 3 fois... alors que cette scene aurait justement pu servir a ce qu'elle se dise " nan bon ok j'ai confiance".D'ailleurs j'ai cru que si Drake avait laissé les coordonnés c’était pour la tester, mais non.Quand au scenario on pioche on a un mix d'Uncharted 4 et 3 pour la scene de l'avion, ça vol par haut mais ça passe. Le film a aussi de gros probleme avec la gravité a plusieurs reprise.Bref, un film d'action/aventure honnête si on ne connait pas la license mais une adaptation plus que moyenne. A voir la suite.