Anecdote du jour : Je ne sais pas si ça avait été couvert ici, mais sachez que Nintendo avait annoncé l'an dernier le projet d'ouvrir son propre musée "Nintendo Gallery" au Japon, mais que le projet de construction a dû être suspendu suite à la découverte en février dernier d'un ancien village de la période Yayoi. Des fouilles archéologiques ont donc pris le relais et devrait durer jusqu'à la fin du mois d'avril selon les rapports. Une fois les fouilles terminées, le chantier du musée reprendra (Nintendo compte toujours ouvrir son musée entre 2023 et 2024).

posted the 04/22/2022 at 09:05 PM by masharu