Avec des mois de retard (!) je me suis donc lancé dans le tant acclamé Metroid Dread, et force est de constater que je suis vraiment déçu après quasiment 10h de jeu (proche de la fin).L'histoire, d'abord, bien que la série n'ait jamais eu un scénario très poussé, elle est plus que minimaliste mais passons.Le principal reproche que je fais à ce jeu, c'est qu'il manque vraiment "d'âme". J'ai l'impression de me balader machinalement dans les couloirs et les différentes régions du jeu sans aucune émotion, et parfois même sans but.Autant laisser une grande liberté d'exploration est généralement un plus, mais il suffit de manquer un minuscule détail pour se voir errer partout à la recherche de l'équipement manquant pour avancer.Au bout de quelques heures, on croit que le jeu va vraiment "commencer" avec des parties plus intéressantes, mais il n'en est rien. On se contente de fuir les EMMI, trouver des équipement et se balader.Sur le plan technique et visuel, rien à dire c'est propre, mais avez-vous vraiment ressenti des frissons en y jouant ? Les pseudo courses poursuites avec les EMMI sont au mieux un source de stress sympa.L'ambiance musicale est quasi inexistante, et ayant joué à la grande époque à Super Metroid, je dois dire qu'il ne lui arrive pas à la cheville, malgré la reprise d'équipements cultes de la série.J'en profite pour dire que les "cutscene" quand on change de zone sont tout simplement honteuses et très longues pour rien !Voilà, c'est donc une déception, je pensais revivre les sensations de Super Metroid (il suffit de repenser à Maridia, ou quand on arrive à Norfair, quelle ambiance c'était !) ,mais on est dans jeu très clean, peut-être trop clean techniquement qui a perdu le charme et le côté angoissant.Conclusion, Metroid Dread is... Dead.Pour moi : 5/10Heureusement qu'il y a d'autres jeux à se mettre sous la dent