Galeries





















































































































Ayant fini Forbidden West récemment, je vous partage mes captures maison suivi de mon avis sur le jeu en fin de galerie. Enjoy !Pour moi Forbidden West est indiscutablement une suite bien meilleure que Zero Dawn sur presque tous les points. Une claque visuelle encore plus époustouflante que le premier jeu et admirablement bien optimisée sur PS4. Un monde à la fois primitif, post-apocalyptique, et futuriste qui marche toujours aussi bien. Un gameplay toujours aussi solide avec des machines très bien conçues. Des personnages principaux au top avec une Aloy qui bien que trop bavarde par moments, a bien évoluée et est bien mieux entourée. Et une trame principale bien que prévisible par moments, qui reste passionnante et m'aura tenu en haleine pendant plus de 60h de jeu en fouillant à côté.Pourtant, aussi moderne qu'il soit techniquement parlant, il reste vieillot sur certains aspects. Personnellement je commence à légèrement saturer de la manière dont est construit le monde ouvert dans ce jeu et beaucoup d'autres. Avec cette surabondance d'à peu près "tout", et un monde qui bien que magnifique, n’invite pas tant que ça à l'exploration puisqu'on découvre assez peu de choses par soi-même. En 2022 il serait grand temps que ça change. Surtout quand d'autres jeux antérieurs et légèrement postérieurs à FW montrent déjà très bien l'exemple. En espérant que le prochain opus s'améliore sur ces aspects.Mon test complet ici