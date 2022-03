Février a été mon dernier mois en tant que "animation director" à The Initiative sur "Perfect Dark".



Je prends un peu de repos pour le moment mais The Next Thing est déjà signé, scellé et très excitant. Plus de détails à venir bientôt™

C'est maintenant l'"animation director" qui quitte The Initiative.Il mentionne son départ sur Twitter :Pas plus mal au final que le dev de Perfect Dark se passe essentiellement chez Crystal Dynamics désormais.