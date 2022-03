Nous continuons à faire ce que nous avons toujours fait. Nous sommes toujours à l'affût de nouvelles expériences. Nous sommes toujours à la recherche des meilleurs talents du secteur. Et de préférence, les meilleurs talents du secteur qui partagent nos valeurs en matière de création de jeux. Je pense que Haven, et Jade Raymond, sont des personnes qui s'accordent très bien avec nos studios et notre philosophie. Nous l'avons déjà constaté de manière très organique, avec un flux naturel de partage d'informations. De plus, alors qu'ils étaient indépendants, Jade est venu avec une partie de l'équipe principale à Amsterdam et ils ont échangé leurs expériences avec plusieurs de nos développeurs. Cela s'est produit très naturellement. Nous ne cesserons pas de le faire. Nous n'avons pas d'objectifs de croissance à vous communiquer, mais je peux confirmer que nous sommes toujours à l'affût pour travailler avec les meilleurs talents du secteur, et pour développer de nouvelles expériences excitantes et fraîches.

Nous devons absolument nous attendre à plus d'acquisitions. Nous sommes loin d’avoir fini. Avec PlayStation, nous avons un long chemin à parcourir. Personnellement, je vais passer beaucoup de temps avec Pete et l’équipe de Bungie, pour m’assurer que tout se passe bien et que l’autonomie est synonyme de bien-être. Mais ailleurs dans l’organisation, nous avons encore beaucoup de choses à faire (...) De notre point de vue, il s’agit vraiment de faire ce que nous pensons être juste pour PlayStation, et ce que nous pensons être la bonne chose à faire pour conduire PlayStation à des endroits où nous n’avons jamais été auparavant.

Il va falloir s'y habituer. A chaque nouveau rachat de Sony ou Microsoft, la même question revient sur le tapis. A quand le prochain ?Hermen Hulst a ainsi encore confirmé que d'autres studios devraient renforcer les PlayStation Studios dans un avenir proche mais à certaines conditions.Pour mémoire, Jim Ryan avait déclaré ceci après l'acquisition de Bungie.