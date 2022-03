JVLive

Ce premier contact avec Trek to Yomi nous aura mis bien des étoiles dans les yeux. Non seulement il dispose d’une fabuleuse direction artistique et d’une bande son de qualité avec un doublage japonais professionnel, mais il offre des combats dynamiques et tactiques très efficaces reposant sur la gestion de l’endurance et le soin du timing qui, dans le niveau de difficulté maximum, devrait se révéler particulièrement techniques à mener à bien.En l'état, difficile d'avoir un avis tranché sur le titre, surtout qu'il ne pointera pas le bout de son nez avant plusieurs mois. Néanmoins, la direction artistique et l'ambiance atypiques suffisent à nous donner envie d'en voir plus. Ajoutez à cela des duels au katana en 2D prenants et esthétiquement réussis, et vous obtenez un titre prometteur. Le gameplay est certes perfectible, mais la structure du jeu laisse à penser qu'il dispose encore d'une belle marge de progression. Il nous tarde de mettre la main sur le jeu complet pour voir si Trek to Yomi parviendra à gommer ses défauts et à garder cet aspect rafraîchissant tout du long.Trek to Yomi va-t-il rencontrer le même succès que Ghost of Tsushima et Sifu, deux jeux qui semblent avoir inspiré les développeurs de Flying Wild Hog ? Il est encore trop tôt pour le dire puisque cette version preview ne nous permet pas encore de juger de la difficulté et de l'intérêt du scénario sur le long terme, de la durée de vie générale, et de l'éventuelle lassitude qui pourrait apparaître face à un écran perpétuellement en noir et blanc. Mais il est d'ores et déjà certain que le titre assumera pleinement son parti-pris "vieux film de samouraïs", que ce soit sur le fond ou sur la forme. Rien que pour cela nous sommes plutôt optimistes quant à la version finale, que nous avons hâte de prendre en mains. Sera-ce dans un mois ou dans neuf ? Nous ne le savons pas encore, mais nous espérons que Devolver ne nous fera pas trop languir et sortira le jeu dans les semaines à venir.En tous cas, Trek To Yomi est ardu et technique mais loin d'être impossible. Cependant, on est loin d'avoir tout vu. Il faut espérer qu'il se renouvelle correctement sur la longueur, car il semble déjà un poil répétitif sur cette preview.