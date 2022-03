Jeux Vidéo

Non j’ai bidouillé mon Raspberry Pi 3+ avec Retropie y a quelques temps et dernièrement avec Batocera, c’est sympa, mais ca a clairement des limites, déjà les jeux N64, DC et Atomiswave merdent plein pot, et j’aimerais les avoir, ainsi que les jeux Saturn et GC.Allez, je vais pousser un peu plus loin, qu’est ce qu’il me faut comme config pour passer les jeux jusqu’à la PS3, Wii et même la Wii U sans problème ? Dans les mini PC genre intel nuc (ou l’équivalent), qui ne prennent pas trop de place sous la TV, et qu’il soit assez silencieux c’est possible ?Et après quel lanceur prendre sur PC ?Et une autre question (mais bon c'est surtout par curiosité) c'est possible de mettre des roms/iso sur un serveur NAS et pour pouvoir les lancers de n'importe le quel de ses PC et même d'un Raspberry et d'une tablette android ?Ah oui, j'ai une autre questionComme un con j'ai suivi ce vieux tuto pour installer Openbor sur un Raspberry PI3 sous mon Batocera V32( https://youtu.be/3I0GYK3NDCo ) alors que j'ai apprit après coup que maintenant c'était intégré a Batocera. Ca marchait niquel au début , j'avais Openbor dans le menu. Mais maintenant Openbor n'apparait plus.Et ce qui est étrange c'est quand je vais au paramètre des thèmes, à "systèmes affichés" il y a bien Openbar (donc il voit que le système a des roms), je le coche je repart en arrière et a chaque fois ça me le décoche... Et dans le menu d'emulationstation si je vais a "tous les jeux" les roms openbor sont bien la et fonctionnent...On m'a dit de renommer le dossier system et system.old du usr/userdata, pour que ca en re-créé un nouveau, ca a mit le menu et les parametre a 0 et Openbor etait dans les menus, mais ensuite ca a re-disparu...